Pensionierte Ärzte im Dienst gegen Corona

Denn die Zahl der zu impfenden Personen steigt stetig an. Montagabend endete in Niederösterreich die Online-Terminvergabe für Personen, die zur Hochrisikogruppe zählen sowie für über 80-Jährige – alle Impfwilligen in dieser Tranche sollten terminlich versorgt sein. Nun ist die nächste Gruppe an der Reihe, laut nationalem Impfplan Personen zwischen 65 und 79 Jahren. In Niederösterreich wird diese nach Alter gesplittet. „Ab Mittwoch gibt es Termine für über 72-Jährige“, sagt Stefan Spielbichler, Sprecher von Notruf NÖ, der die Impfkoordination innehat, noch am Montagmittag zum KURIER.