Astra Zeneca: Halb Europa stoppt - Österreich impft weiter

Die Skepsis gegenüber dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca breitet sich blitzartig über Europa aus. Montag Nachmittag stoppten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien quasi im Minutentakt die Impfungen mit dem Wirkstoff. Österreich dagegen entschied sich am Abend weiter zu impfen. Das nationale Impfgremium empfahl die Weiterverwendung, man könne aber "keine abschließende Empfehlung abgeben". Deutschland war an diesem Montag das erste große EU-Land, das die Notbremse zog: Man folge einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag mit. Grund waren mehrere Fälle von Blutgerinnseln in Venen im Gehirn.

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte, um das Vertrauen in den Impfstoff zu stärken, müsse man den Experten in Deutschland und bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA Zeit zur Kontrolle geben. Die Maßnahme betreffe sowohl die erste als auch die zweite Impfung und es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme: "Es geht um ein sehr geringes Risiko, aber ein Zusammenhang mit einem Blutgerinnsel kann nicht ausgeschlossen werden."

SPD-Kritik am Stopp

Kritik kam von Seiten des Koalitionspartners SPD, deren Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach hatte schon zuvor den Astra-Zeneca-Impfstopp in Dänemark, Norwegen und Island kritisiert. Es sei richtig, die gemeldeten Fälle von Blutgerinnsel weiter zu untersuchen, erklärte er auf Twitter Der Impfstopp aber sei falsch. „Die ausgesetzte Impfung ist für viele tödlich, die jetzt verzichten“, fügte er hinzu.

Noch kein Stopp in Österreich

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Rest-Europa hält das Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken". Diese Entscheidung wird für Donnerstag angekündigt - und bis dahin, so erklärte Frankreichs Präsident Emanuel Macron, werde man die Impfung in Frankreich auf jeden Fall aussetzen. In Österreich blieb man am Montag vorerst auf Kurs, berief aber eine Sitzung des nationalen Impfgremiums für den frühen Abend ein. Dann wurde eine Entscheidung erwartet. Gesundheitsminister Anschober beschränkte sich vorerst darauf, auf eine "gesamteuropäische Lösung" zu drängen.

Von Söder und Kurz empfohlen

Wenige Stunden zuvor hatte sich noch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für Astra Zeneca stark gemacht. Der CSU-Politiker hatte gefordert, dass sich Politiker mit dem umstrittenen Impfstoff impfen lassen sollten, um so eine Vorbildwirkung zu erzielen. Auch Österreichs Bundeskanzlers Kurz hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, sich mit Astra Zeneca impfen lassen zu wollen.