Wr. Neustadt: Britische Mutation am Vormarsch, 30.000 Impfungen bis Juni

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger hat immer noch die Hoffnung, dass das Gesundheitsministerium einlenkt und die Stadt bevorzugt beim Impfplan behandelt wird. Nicht nur, weil Wiener Neustadt Österreichs Schlusslicht bei der 7-Tages-Inzidenz ist, sondern auch weil die britische Mutation des Coronavirus mit 80 Prozent aller Fälle das Infektionsgeschehen beschleunigt. „Ich verwehre mich gegen den Vorwurf, dass wir unachtsam waren. Es gibt keine Stadt die so intensiv getestet und kontrolliert hat wie wir“, so Schneeberger.

Aktuell testet man bis zu 11.000 Menschen pro Tag. Der Stadtchef schlägt vor, eine Durchimpfung durch die Fachhochschule wissenschaftlich begleiten zu lassen. Aber das Gesundheitsministerium kommuniziere nicht mit Wiener Neustadt, so der Vorwurf. "Wenn wir als Stadt tatsächlich der Hotspot Österreichs sind, dann dürfen wir nicht nur die Menschen, die ausreisen, schützen. Dann muss das Gesundheitsministerium auch den Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädtern gegenüber seiner Pflicht nachkommen und die Menschen hier in der Stadt schützen. Deshalb fordere ich das Ministerium noch einmal auf: Sorgen Sie für eine vorgezogene Impfung - natürlich auf freiwilliger Basis", so Schneeberger