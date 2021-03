Wiener Neustadt: Kein Chaos mit Ausreisetests zum Wochenstart

Laut Stadtpolizeikommandant Manfred Fries war am Montag speziell am Bahnhof „wesentlich weniger Betrieb“ als sonst am ersten Wochentag üblich. Er hatte sich selbst ein Bild von der Lage gemacht. Auf der B26, einer der Stadtausfahrten, kontrollierten vier Beamte. Staus gab es nicht. Wer den negativen Corona-Test „bei der Hand“ hatte, setzte die Fahrt nach einem kurzen Stopp wieder fort.

Am Samstag, dem ersten Tag der Corona-bedingten Ausreisekontrollen, sind rund 4.000 Personen in 3.000 Fahrzeugen bei der Ausfahrt aus Wiener Neustadt angehalten worden. 38 Personen wurden wegen fehlender Corona-Tests zurückgeschickt, und sechs Anzeigen wurden ausgestellt, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage mit. Mehr als 99 Prozent der Kontrollierten konnten demnach ohne Beanstandung ausreisen, so Schwaigerlehner.