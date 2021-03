Kontrollen in Wr. Neustadt: Bei Händlern liegen die Nerven blank

Wie Landespolizeidirektor Franz Popp beim Lokalaugenschein Samstagfrüh erklärt, wird die Polizei auf „Bewusstseinsbildung“ setzen die bei den Kontrollen mit Augenmaß vorgehen. Über das Wochenende sind 20 zusätzliche Kräfte aus anderen Bezirken sowie der Polizeischule in Traiskirchen eingesetzt. Zum Wochenstart am Montag werden es wegen es Berufsverkehrs noch einmal mehr sein. Nur wer es darauf anlegt und sich nicht an die Maßnahmen hält, hat im Wiederholungsfall mit einer Anzeige zu rechnen. Wie Schneeberger betont, soll niemand verfolgt oder schikaniert werden.

Der Bürgermeister und der Krisenstab der Stadt haben Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen. „Es ist vielleicht eine Schutzmaßnahme für die Umgebung von Wiener Neustadt, aber in der Stadt bekommt man die Zahlen mit Ausreisetests sicher nicht in denn Griff“, so Schneeberger. Er habe absolut kein Verständnis dafür, dass das Gesundheitsministerium die hohe 7-Tages-Inzidenz nicht zum Anlass nimmt, um eine rasche Durchimpfung der Bevölkerung zu veranlassen. Wie der KURIER berichtete, erteilte das Ministerium diesem Wunsch am Freitag einen klare Absage. Für Schneeberger sind vor allem die Umgangsformen völlig unverständlich. „Es gab bisher ein einziges Telefonat mit uns. Wenn wir der Hotspot sind, dann muss man doch mit uns reden und das Problem gemeinsam lösen“, feuert Schneeberger eine Breitseite in Richtung Gesundheitsministerium ab.

Eines haben die verpflichtenden Ausreisetest jedenfalls bewirkt. Anstatt durchschnittlich 1.000 Tests täglich, wurden am Freitag 7.300 Tests in der Stadt registriert. Weniger als zehn Personen wurden dabei positiv getestet.