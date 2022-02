Unter 26.000 Neuinfektionen + Wien startet Volksschul-Impfaktion

In einigen italienischen St√§dten haben am Samstag zahlreiche Menschen erneut gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Der Protest richtete sich unter anderem gegen die 2-G-Pflicht f√ľr Berufst√§tige √ľber 50 Jahren, die am kommenden Dienstag in Kraft tritt. Die gr√∂√üten Demonstrationen fanden in Triest und in Turin statt. Kundgebungen gab es auch in Bozen und Perugia. Eine weitere Protestkundgebung ist am Dienstag auf dem Gel√§nde des Circus Maximus in Rom geplant.