Der massive Wetterumschwung in Österreich hat begonnen: Am Donnerstag setzte der prognostizierte Niederschlag in weiten Teilen des Landes ein. Und das dürfte erst der Anfang sein: Bis Anfang nächster Woche gilt laut Geosphere Austria aufgrund einer massiven Kaltfront Regen-, Schnee- und Windwarnung.