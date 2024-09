Das fünfte Opfer: 81-Jährige tot in ihrem Haus gefunden

Die Seniorin sei bereits am Samstag aufgefordert worden, ihr Haus zu verlassen , doch sie wollte in ihrem Heim bleiben. Am Dienstag konnten die Einsatzkräfte die 81-Jährige nur noch tot bergen.

Bereits am Sonntag war der Tod eines Feuerwehrmannes im Einsatz in Rust im Tullnerfeld in der Gemeinde Michelhausen (Bezirk Tulln) bekannt geworden. In Untergrafendorf in der Gemeinde Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) starben nach Polizeiangaben vom Montag ein 70-Jähriger und in Höbersdorf in der Marktgemeinde Sierndorf (Bezirk Korneuburg) ein 80-Jähriger.

Ein weiteres Opfer ist ein vorerst unbekannter Mann in Klosterneuburg (Bezirk Tulln). Er wurde laut Polizei am Montagnachmittag im Strandbad Klosterneuburg im Wasser treibend entdeckt.