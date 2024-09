Warum Wien keine Hochwasserdaten liefert

Doch was ist der Grund, warum Wien – laut Eigendefinition die "transparenteste Gemeinde Österreichs" – aus den Wasserdaten so ein Geheimnis macht?

Eine Sprecherin von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) verweist in dieser Frage an die MA 45 und übt auch Kritik: "Wir haben natürlich Interesse, dass wir auf eHYD aktuelle Daten aller Bundesländer zur Verfügung haben. Es liegt leider nicht an uns, sondern an der MA 45 – doch leider gibt diese keine Daten her."

So geschehen in Penzing in der Nacht auf Sonntag, als der Wienfluss bedrohlich anschwoll. Und auch Pegelstände der Donau in Wien solitär zu veröffentlichen sei nicht sinnvoll, weil das nur in Zusammenhang mit dem Entlastungsgerinne Neue Donau interpretierbar sei (Korneuburg vor Wien liefert aktuelle Pegelstände).

"Daher halten wir es für gescheit, diese Daten gerade in Krisensituationen nicht zu veröffentlichen. Aber wer weiß, was wir morgen tun", so Loew.