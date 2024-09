"Nur ein Wunder kann uns retten": Tier-Gnadenhof vom Hochwasser verwüstet

Als die Schwechat am Sonntag über die Ufer trat, versuchten die Tierfreundin und ihre Tochter, zu retten, was noch zu retten war. "Ich habe Katzenbabys in meine Taschen gesteckt und bin gerannt", erzählt sie. "Wir haben die Zäune umgerissen und die Pferde in den Wald hinauf getrieben, damit sie sich vor dem Wasser retten konnten." Schafe habe sie selbst verzweifelt aus dem Stall gezerrt: "Die standen schon bis zum Hals im Wasser."

Suche nach Pferden im Wald

Viele Hühner entkamen den Fluten nicht mehr, sie ertranken. Einige wenige tummeln sich noch am Gelände. Unter einer von Sturm und Wasser arg zerzausten Plane steht ein einzelnes Pony. Als sie es umarmt, bricht Andrea Merz in Tränen aus. "Wir haben Zirkuspferde freigekauft, damit sie bei uns in Sicherheit sind", sagt sie. Dann muss sie weiter: "Wir müssen die restlichen Pferde im Wald suchen. Ich habe keine Ahnung, wohin die gelaufen sind."