Unwetter: Bund leistet in Niederösterreich Soforthilfe in Höhe von 45 Mio. Euro

© APA/TOBIAS STEINMAURER

In Summe sollen 75 Mio. Euro an Soforthilfe beschlossen werden, davon kommen 45 aus dem Bund. Weitere Unterstützungen seien in Arbeit, teilte Kanzler Nehammer mit.