Hochwasser: 26 Orte in Niederösterreich nicht erreichbar

Der große Regen ist zwar vorbei - doch noch am Dienstagmorgen waren 26 Gemeinden bzw. Katastralgemeinden aufgrund des Hochwassers nicht erreichbar, wie der ORF NÖ vermeldete. Davon allein zehn im Bezirk Melk, aber auch in den Bezirken St. Pölten, Bruck an der Leitha, Tulln, Scheibbs und Lilienfeld. Mancherorts sind auch nur einzelne Siedlungsgebiete betroffen. Zum Vergleich: Am Montagvormittag waren es noch 13 Gemeinden gewesen, die von der Außenwelt abgeschnitten waren.