Pegel fallen: Lage in Wien entspannt sich weiter

Die Unwetter- und Hochwasserlage in Wien entspannt sich weiter. Die Pegelstände sind in den vergangenen Stunden erneut zurückgegangen, wie ein Sprecher der MA 45 (Gewässer) der APA am Dienstag berichtete. Lediglich in der Nacht sei - bedingt durch Regen - erneut ein kurzer Anstieg verzeichnet worden. "Jetzt fällt alles wieder", betont er.

Das Wetter in Wien hat sich generell beruhigt, es war am frühen Vormittag sonnig und nicht mehr stürmisch. Auch das Hochwasser ist etwa am zuletzt stark betroffenen Wienfluss deutlich weniger geworden. Bei der Kennedybrücke beträgt der Pegelstand laut MA 45 nur mehr 90 Zentimeter.