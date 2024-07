Warum Hochwasser-Schäden kaum versichert sind

Svoboda : Der Bericht weist darauf hin, dass Hochwasser das mit Abstand größte Naturkatastrophenrisiko in Österreich ist. Und Österreich ist weltweit auf Platz 4 bei Unwetterschäden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Die OECD sagt auch, dass Österreich beim Hochwasser die größte Schutzlücke in der EU hat. Schäden sind also zu einem hohen Anteil nicht versichert, weil viele fälschlich davon ausgehen, dass ohnehin der Katastrophenfonds einspringt.

Braucht es also eine Hochwasser-Pflichtversicherung?

Svoboda: Das vielleicht nicht, es wäre auch schwer jemanden, der im vierten Stock wohnt, zu erklären, warum man sich gegen Hochwasser versichern muss. Es braucht vielmehr Aufklärung, ein sozial leistbares Versicherungsmodell und viel mehr Prävention, also Infrastruktur- oder andere bauliche Maßnahmen. Die Privatwirtschaft wird das alleine aber sicher nicht machen können, da braucht es ein solidarisches Modell. Und dafür braucht es Unterstützung von der Politik.

Warum?

Svoboda: Wir sind in Österreich mit besonderen Risiken konfrontiert, weil viele in den Bergen wohnen oder nahe einem Fluss. Irgendwann komme ich da aber an einem Punkt, wo man das nicht mehr versichern kann, weil das Risiko zu hoch ist. Also müssen wir das Risiko gemeinschaftlich aufteilen, damit es für jeden einzelnen kleiner wird. Und wenn dabei die Prämien leistbar bleiben sollen, muss die Anzahl der Versicherten größer werden. Das ist ja auch das Urgedanke einer Versicherung, diese Solidargemeinschaft. Der Vorschlag der Branche: Die Naturkatastrophendeckung sollte in die Feuerversicherung, die in Österreich fast jeder hat, integriert werden. So ähnlich wird es bereits in Belgien, Frankreich, Spanien oder in der Schweiz gemacht. Und die OECD empfiehlt in ihrem aktuellen Bericht übrigens auch so ein Modell. Dafür braucht es aber Gesetzesänderungen, da muss die Politik aktiv werden.

Aber auch dann könnte man nicht alle gegen Hochwasser versichern?

Svoboda: Angenommen Sie wohnen an der Donau in einem Haus, wo die Bauzone genehmigt ist – eigentlich in einer roten Zone. Ich weiß aber, dass die Donau dort alle drei Jahren flutet, dann kann ich ihnen nur eine Versicherungen mit monatlichen Rate von einigen Tausend Euro geben: Das ist nicht leistbar, aber anders auch nicht versicherbar. Also kann eine Versicherung nur einen Teil leisten, der Rest muss von dem kommen, der die Bauzone genehmigt hat - also die Politik.