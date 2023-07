Unwetter in Österreich: Gefahr durch Starkregen und Sturm

Hunderte Alarmierungen wegen Überschwemmungen und umgestürzter Bäume mussten die Feuerwehren in der Nacht auf Montag in Ober- und Niederösterreich bewältigen. Lange ausruhen können sich die Einsatzkräfte aber nicht, denn die Unwetter in den betroffenen Regionen gingen schon am Montagmorgen weiter.

Die Hitze der letzten Tage wird nun durch Unwetter unterbrochen, wie Ubimet-Meteorologe Michele Salmi dem KURIER erklärt: „Österreich befindet sich in einer Luftmassengrenze, die sich in den kommenden Tagen immer wieder verschiebt. Daher sollten die Temperaturen leicht zurückgehen. Es besteht aber die Gefahr unwetterartiger Gewitter.“