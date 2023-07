NÖ: Unwetter wütete im Westen

Standen Niederösterreichs Freiwillige Feuerwehren am heißen Wochenende durch schwere Unfälle und viele verschiedenste Brände bei Tropenhitze im Dauerstress, so schloss in der Nacht eine heftige Gewitterfront das Einsatzspektrum ab. Besonders betroffen war der Westen Niederösterreichs.