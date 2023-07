Höllen-Hitze mit 48 Grad: Warum es so heiß ist - und bleibt

Cerberus ist in der griechischen Mythologie der mehrköpfige Hund, der das Tor zur Hölle bewacht und auch der Name jenes Hochs, das Europa gerade Temperaturen beschert, die durchaus einem Klima in der Hölle gleichkommen könnten. In Sizilien könnte der europäische Allzeit-Hitze-Rekord von 48,8 Grad gebrochen werden, die Behörden riefen Alarmstufe Rot aus.

In Griechenland stiegen die Thermometer auf über 44 Grad an. Deshalb wurden in Athen etliche archäologische Sehenswürdigkeiten über die Mittagsstunden gesperrt, Touristen dürfen etwa erst ab 17.30 Uhr die Akropolis besichtigen.