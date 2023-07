500 Menschen wegen Waldbrand auf Vulkaninsel in Spanien evakuiert

Wegen eines Waldbrands auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind am Samstag mindestens 500 Menschen aus ihren HĂ€usern in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war am frĂŒhen Morgen in der NĂ€he der Ortschaft Puntagorda im Nordwesten der Insel ausgebrochen. Wegen der großen Trockenheit und heftiger Winde breiteten sich die Flammen schnell aus, berichtete der BĂŒrgermeister des Ortes, Vicente RodrĂ­guez, im staatlichen TV-Sender RTVE.

Feuer nicht unter Kontrolle

Da sich die Windrichtung immer wieder Ă€ndere, sei das Feuer bisher nicht unter Kontrolle zu bekommen. Mindestens elf HĂ€user seien abgebrannt und eine FlĂ€che von etwa 140 Hektar zerstört worden. Die Inselregierung teilte mit, auch HĂ€user weiter sĂŒdlich in der Gemeinde Tijarafe mĂŒssten gerĂ€umt werden.