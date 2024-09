Ab Mittwoch wieder regulärer Schulbetrieb in ganz Österreich

Die schweren Unwetter in Österreich hatten auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Schülerinnen und Schüler in den betroffenen Gebieten, die wegen Behinderungen im Verkehr nicht anreisen konnten, galten am Montag automatisch als entschuldigt. Im besonders stark betroffenen Niederösterreich blieben am Dienstag 94 Schulen geschlossen. Mit Entspannung der Lage soll nun ab Mittwoch in ganz Österreich der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, so das Bildungsministerium.