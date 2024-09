Rapid sammelt im Wiener Derby gegen die Austria für die Hochwasser-Opfer

Das 343. Wiener Derby zwischen Rapid und Austria steht am Sonntag im Zeichen der Hochwasserhilfe. Rapid hat als Gastgeber im Allianz Stadion einige Aktionen geplant, um Spenden für die Initiative „Österreich hilft Österreich - Hochwasserkatastrophe“ zu sammeln. Die Aktion ist eine Zusammenarbeit des ORF mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen.

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann appelliert an das große Spenderherz der Rapid-Familie: „Wir konnten bereits vergangenes Jahr mit Unterstützung vieler Rapidlerinnen und Rapidler im Zuge der Hochwasserschäden in Kärnten einen stolzen Betrag sammeln und ich hoffe, dass wir auch heuer angesichts der großen Hochwasserkatastrophe ein klein wenig des Leides der betroffenen Menschen lindern können. Die Rapid-Familie hat wiederholt ihre große Spendenbereitschaft und Solidarität bewiesen und ich bin überzeugt, dass dem auch dieses Mal so sein wird."

Pius Strobl, der beim ORF die Hilfe organisiert, sagt: "Wir danken schon vorab der großen RAPID-Familie für ihre Solidarität mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den betroffenen Regionen.“