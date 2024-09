Neue Transfer-Strategie: Warum Rapid auf Talente aus Afrika setzt

Mittlerweile ist das auch sichtbar: Regelmäßig werden Talente zu Probetrainings oder Besuchen in Hütteldorf angeboten . Am letzten Transfertag darf "Transfer-Vorreiter" Mouhamed Gueye , 20, der mittlerweile öfters bei den Profis mittrainiert, zwei Teenager bei Rapid II unter seine Fittiche nehmen.

Der neue Sportdirektor mit Erfahrung als Spielerberater sah das als nahezu fahrlässige Verschwendung von möglichen Verstärkungen und später Transfer-Möglichkeiten an und begann, Kontakte nach Afrika zu knüpfen.

Katzer überlegte, nur einen der beiden zu verpflichten. Nun ist es doch ein Doppelpack geworden. Beide Spieler haben mehrwöchige Probetrainings in Wien absolviert und wurden vorerst für die kommenden beiden Saisonen verpflichtet , jeweils mit Option auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit.

Was tun? Rapid-Sportdirektor Katzer plant mit mehreren Varianten

Katzer sagt: " Ousmane Thiero ist ein technisch gut ausgebildeter und laufstarker Mittelfeldspieler, der zentral sowohl auf der Sechs als auch der Acht spielen kann. Er gilt als eines der großen Talente Afrikas in seiner Altersklasse, auch unser Profikaderspieler Mamadou Sangaré kennt ihn sehr gut und schätzt seine menschlichen und fußballerischen Qualitäten enorm ."

Zu Nunoo meint der Sportchef: "Auch Daniel Nunoo konnte in den Probetrainings überzeugen. Er ist ebenso ein Perspektivspieler, der unsere zweite Mannschaft in der laufenden Saison noch stärker machen kann. Ich freue mich sehr, dass wir die beiden bald in unseren Reihen begrüßen dürfen."