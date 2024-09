Vermögen vernichtet: Was das Hochwasser für Wirtschaft und Budget bedeutet

Ohne Hochwasser hätte mit dem dafür nötigen öffentlichen Geld zum Beispiel ein Kindergarten neu gebaut werden können. So muss mit dem gleichen Geld ein alter Kindergarten oder eine Straße saniert werden. Dasselbe in einem Unternehmen: Jetzt muss möglicherweise eine Maschine oder ein ganzer Fuhrpark zu hohen Kosten ausgetauscht oder repariert werden. Zuvor hätte das Unternehmen vielleicht in eine neue Maschine, oder in neue Fahrzeuge investieren können. "Da sehen Sie den Preis, den so etwas hat. Es wird Vermögen vernichtet und nur teilweise ersetzt", sagt Bonin.