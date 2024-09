Hochwasser: Was Versicherungen bezahlen und wie lange man auf sein Geld warten muss

Für welche Schäden kommen Versicherungen auf?

Während Schäden aus Sturm und Hagelschlag bis zur vollen Versicherungssumme abgedeckt sind, ist das bei Schäden durch Hochwasser nicht der Fall. In der Regel werden durch die Haushalts- bzw. Eigenheimversicherung jeweils Hochwasserschäden zwischen 5.000 und 15.000 Euro abgegolten. Die Höhe der Prämie orientiert sich dabei auch am Hochwasserrisiko des jeweiligen Gebiets. Unter hora.gv.at kann eingesehen werden, ob man in einem hochwassergefährdeten Gebiet lebt.

Gibt es die Möglichkeit von Zusatzversicherungen?

Ja. In der Regel werden dann sowohl bei der Haushalts- als auch bei der Eigenheimversicherung Schäden von 50.000 Euro oder mehr abgedeckt. Entsprechend höher sind aber auch die Prämien. Die Möglichkeiten seien sehr individuell, heißt es aus einer großen österreichischen Versicherung. In Gebieten mit hoher Hochwassergefährdung werden solche Zusatzversicherungen üblicherweise aber nicht angeboten.