Gesamte Donau in Österreich für Schiffe gesperrt

Die Donau wurde am Dienstag in ganz Österreich für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Wasserpegel gehen zwar tendenziell langsam zurück, "ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die Unvorhersehbarkeit der Schneeschmelzen durch die wieder steigenden Temperaturen", so das Verkehrsministerium.

Bereits vor der Gesamtsperre war die Donau nur bis zur Station Ennshafen-Wallsee an der Grenze von Ober- und Niederösterreich befahrbar gewesen. Am Dienstag befanden sich 70 Personenschiffe und 70 Güterschiffe im gesperrten Bereich.

Lösung für Kreuzfahrtschiff

Im Fall des Schweizer Bootes MS Thurgau Prestige, das in Wien am Anleger Nussdorf mit 102 Passagieren an Bord stillstand, wurde eine Lösung gefunden: Dank einer Sondergenehmigung wurde das Schweizer Flusskreuzfahrtschiff vom überfluteten Anleger in Wien Nussdorf an den großen Anleger Handelskai überführt, wo die Passagiere das Schiff sicher verlassen konnten. Danach ging es zum Mittagessen, informierte das Unternehmen Thurgau Travel einer Aussendung.