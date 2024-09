Auf der Donau gefangen: Passagiere sitzen auf Kreuzfahrtschiffen fest

So haben sich die Passagiere ihren Urlaub wohl nicht vorgestellt: Seit Samstag stecken mehrere Kreuzfahrtschiffe in Wien auf der Donau fest. Das Hochwassers und die Unwetter verhindern ein Weiterkommen - doch von Bord gelangen sie ebenfalls nicht.

Drei Schiffe sind zwischen Nussdorf und dem Kahlenbergdorf auf der Donau gestrandet. Der Steg zum Pier ist überflutet, deswegen können die Reisenden nicht ans Festland gelangen.

Die Betreiber der "Crucestar" bestätigten am Montag, dass sich etwa 100 Passagiere an Bord befinden. Sie warten auf die Nachricht der Behörden, wann die Passagiere das Schiff verlassen dürfen. Da dies vermutlich erst am Abend der Fall sein wird, werden die Passagieren noch mindestens eine Nacht am Boot ausharren müssen.

Im Unwetter abgelegt

Ein anderes Schiff ist die "Thurgau Prestige", ein Schweizer Flusskreuzfahrtschiff. An Bord sollen sich 100 Passagiere und 40 Crew-Mitglieder befinden, wie der Schweizer Rundfunk am Sonntag berichtete.