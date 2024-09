"Lage chaotisch": Wie ein St. Pöltner Stadtteil in der Flut versank

Die Auswirkungen waren verheerend und in diesem schrecklichen Ausmaß auch historisch. Häuser konnten von der Feuerwehr nur noch per Zille erreicht werden, in vielen Kellern steht das Wasser nach wie vor bis zur Decke.

Nachdem ein Pumpwerk ausfiel, konnte das Abwasser aus Toiletten oder Duschen nicht mehr abgelassen werden, aus Wien wurden WC-Container geliefert. "Diese sind auf fünf Standorte verteilt. Die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft sehr gut. Es ist jetzt aber sehr wichtig, die Bevölkerung zu beruhigen und auch die Nerven zu bewahren", sagt Adl.

19 Personen mussten Häuser verlassen

Am Samstag war die Situation nach einem Dammbruch besonders dramatisch, 19 Personen mussten ihre Häuser verlassen, laut Feuerwehr ist der Schaden an den Gebäuden immens. Die positive Nachricht: Bisher gibt es noch keine Opfer zu beklagen.