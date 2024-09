Helfer im Dauereinsatz: "Diese Verzweiflung zu sehen, ist eine große Belastung"

Monika Stickler: Diese Verzweiflung der Menschen zu sehen, die oft alles geben und trotzdem das Unglück nicht abwenden können, ist eine große Belastung. Die Helfer erleben, dass Menschen alles verlieren, wie ihr ganzes Hab und Gut davonschwimmt. Auf solche Extremereignisse kann man fast nicht vorbereitet werden. Wir schulen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend, was alles sein kann. Das in der Realität zu erleben, ist aber noch einmal etwas anderes.

Welche Unterstützung gibt es für Einsatzkräfte?

Ganz wichtig ist das sogenannte Defusing nach dem Einsatz, noch bevor man nach Hause geht. Da geht es darum, Helferinnen und Helfer nach der Überbeanspruchung zu erden und wieder in die Realität zurückzuholen, bevor sie in ihr eigenes Leben zurückgehen. Das ist das erste, das sie bekommen, bevor sie zu Hause bei ihren Familien sind. Zudem haben alle Einsatzorganisationen Kollegenhilfesysteme, das heißt eigens geschulte Mitarbeiter, die mit Kollegen sprechen und abklären, wenn es eventuell mehr Bedarf an psychologischer Betreuung gibt. Wir haben ein großes Netzwerk an Hilfestellungen, das wir organisieren können.

Fällt es hauptberuflichen Helfern leichter als freiwilligen Einsatzkräften, mit belastenden Einsätzen umzugehen?

Emotional gesehen, nein. Es sind mehr oder weniger alle gleich betroffen, weil man vieles sieht und erlebt, das außerhalb der normalen Lebenswelt liegt. Wie der Einzelne damit umgeht, hängt oft von der Lebenserfahrung und dem Alter ab. Je mehr man im Leben schon gesehen hat, desto eher kann man mit derartigen Belastungen umgehen. Generell sind Menschen, die sich engagieren, resilienter als der Durchschnitt der Bevölkerung.

In der aktuellen Situation sind viele freiwillige Helfer auch selbst betroffen bzw. selbst aus der Region und kennen Betroffene.

Das ist natürlich noch einmal eine andere Belastung, wenn Verwandte oder Freunde betroffen sind. Wichtig ist, dass nur Personen in den Einsatz gehen, deren eigene Familie in Sicherheit ist. Erst wenn das der Fall ist, kann man sich für andere einsetzen.