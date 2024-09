Hochwasser: In Tirol geben die Behörden Entwarnung

Tirol hat die Unwetterlage trotz starker Niederschläge weitgehend unbeschadet überstanden. Nach aktuellem Stand könne - unerwartete Wetterumschwünge ausgenommen - Entwarnung gegeben werden, hieß es am Dienstag seitens des Landes zur APA.

Schneeschmelze aufgrund steigender Temperaturen und höherer Schneefallgrenze sorgte nochmals für steigende Pegelstände samt möglichen "geringfügigen Übertretungen". In weiterer Folge sollte die Wasserführung jedoch "merklich zurückgehen ".

Aktuell seien im Nordalpenraum stellenweise bis zu 50 Zentimeter Neuschnee prognostiziert, hier steige die Schneefallgrenze außerdem von 1.400 auf 2.000 Meter, sagte ein Landessprecher.

Nach einer Modellrechnung seien dadurch am Dienstag "in einzelnen Bereichen" steigende Pegel bis hin zu einem fünfjährlichen Hochwasser (HW5) möglich. Dies betreffe das Tiroler Unterland und hier die Inn-Zubringer sowie die Großache. Eine ähnliche Lage habe es bereits am Samstag gegeben.