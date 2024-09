"Das Gröbste überwunden": Hochwasserlage in Steiermark entspannt sich

In der Steiermark entspannt sich die Hochwassersituation. Laut dem Feuerwehrverband Steiermark ist die Situation in den nördlichen Landesteilen entlang der Mürz und Salza zwar noch angespannt, eine weitere Eskalation habe es in der Nacht auf Dienstag jedoch nicht mehr gegeben.

Die landesweite Stromversorgung sei bis auf einzelne wenige Haushalte wiederhergestellt, hieß es vonseiten der Energie Steiermark. Laut dem Hydrografischen Dienst Steiermark waren alle Pegel fallend.

Stetig fallender Verlauf

Die Pegelstände der Mürz und der Salza waren am Dienstag noch oberhalb eines einjährlichen Hochwassers (HQ1), man ging aber für die nächsten Tage von einem stetig fallenden Verlauf aus. "Seit den frühen Morgenstunden befinden sich alle Pegel im fallenden Verlauf", sagte Robert Stöffler zur APA. Das Schmelzwasser aus den höheren Lagen werde den Ablauf des Hochwassers verzögern, "das Gröbste ist aber überwunden".