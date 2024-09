Tierheim drohte, überflutet zu werden: Hunde und Katzen geborgen

Das Hochwasser traf auch Regionen in der Obersteiermark: In Kapfenberg drohte dem Tierheim Überflutung, da die angrenzende Mürz viel Wasser führte. Der Fluss drohte, überzulaufen.

Doch wohin mit den Tieren? Der Aktive Tierschutz bot Unterschlupf in seinem Heim in Graz an: Acht Hunde und 20 Katzen wurden noch Sonntagabend in die "Arche Noah" gebracht.



"Da der Regen bereits wieder eingesetzt hat, werden sie zumindest die nächsten Tage bei uns in der Arche Noah verbringen", hieß es am Montag.