Unwetter: 2 Tote in Wohnhäusern in NÖ gefunden, ein Vermisster

Nach dem Extremwetter und dem daraus resultierenden Hochwasser, sollen am Montag zwei Menschen tot in ihren Wohnhäusern in Niederösterreich gefunden worden sein.

Der Mann, der in Höbersdorf starb, hielt sich offenbar im Keller seines Wohnhauses auf, um dort Wasser aus den Räumlichkeiten zu pumpen. "Er schaffte es nicht mehr aus dem Haus", zeigt sich Bürgermeister Ernst Kreuzinger betroffen. Zuvor war das Gebiet evakuiert worden. "Aber nicht alle waren bereit, ihr Wohnhaus zu verlassen", schildert Kreuzinger. Das Opfer soll 80 Jahre alt sein.

Zu dem weiteren Todesfall kam es in Untergrafendorf (Bezirk St. Pölten): Auch hier kam das Opfer, ein 70-Jähriger, durch Wassermassen im Wohnhaus zu Tode. Außerdem soll laut einer Meldung der Feuerwehr eine Person vermisst worden sein.

Ein Vermisster

"Diese Person war in den Nachtstunden im Pkw von der Flut ergriffen worden. Uns war es trotz aller Anstrengung nicht möglich nur in die Nähe des Einsatzortes zu kommen." Am Sonntag wurde bei Tageslicht ein Erkundungstrupp entsandt, welcher den Pkw in einem Feld gefunden hat. Vom Lenker fehlte jedoch jede Spur. "Wir hoffen hier noch auf ein glückliches Ende."