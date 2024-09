Womit es die Lipizzaner bis nach Hollywood schafften

Die Hofreitschule

In einem Dokument wird erstmals 1565 ein Reitareal in der Nähe der Hofburg in Wien erwähnt. Ab 1681 lässt Kaiser Leopold I. dort eine Reitschule errichten, die aber in Folge der „Türkenkriege“ 1683 schwer beschädigt wurde und nie in Betrieb ging. Unter Kaiser Karl VI. begann erneut der Bau einer Reitschule, die 1735 eröffnet wurde: Geplant wurde das Gebäude von Johann Bernhard Fischer

von Erlach, errichtet letztlich von seinem Sohn Emanuel. Das Barockjuwel ist bis heute in seiner

ursprünglichen Form erhalten