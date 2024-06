Kurioses ums Wahlrecht: Stimmzettel zum Ausschneiden, kein Alkohol beim Wirt

Rund 6,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben, unter ihnen auch 36 Gramaiserinnen und Gramaiser: Die kleine Gemeinde Gramais in Tirol verzeichnet für die Wahlen zum Europaparlament die wenigsten Wahlberechtigten, die meisten hat natürlich Wien mit rund 1,1 Millionen.

Am Beginn stand jedoch die Revolution 1848 : Bürger-, Arbeiter- und Studentenschaft forderten im absolut vom Kaiser regierten Österreich eine Verfassung und gewählte Abgeordnete in einer Volksvertretung.

Doch zur ersten direkten Wahl des Reichsrates kam es erst viele Jahre später (1873), aber nur durch Männer. Frauen sollen "in der Küche regieren" Denn noch härter um das Wahlrecht kämpften Frauen, nicht nur in Österreich. Schweizerinnen mussten bis 1971 warten, bis es ihnen auf Bundesebene zugestanden wurde. Mehrere parlamentarische Anläufe zuvor wurden in Volksentscheiden in der Schweiz gekippt: "Wenn die Frauen das Stimmrecht hätten, dann ständen wir Männer wie Idioten da", echauffierte sich ein Eidgenosse in einem TV-Interview, die Frauen mögen doch „in der Küche regieren“ – das war 1959.

So lange wie die Schweizerinnen mussten sich die Österreicherinnen immerhin nicht gedulden: Im November 1918 wurde das allgemeine und gleiche Wahlrecht beschlossen – es galt für Männer wie Frauen gleichermaßen. Das Geld bestimmte In der Monarchie durften ausdrücklich nur Männer Mitglieder des Reichsrates wählen, nur ganz vereinzelt und unter bestimmten Umständen waren auch Frauen zur Wahl zugelassen. Das Wahlrecht ab Ende der 1870er-Jahre war allerdings nicht vergleichbar mit dem heutigen: Zunächst gab es eine Kategorisierung in Steuerleistungen, die Stimmen waren je nach Kurie ungleich gewichtet.

Dieses Zensuswahlrecht galt bis 1907, danach folgte das allgemeine Wahlrecht, das nicht mehr an die Steuern geknüpft war. Somit war das allgemeine und gleiche Wahlrecht auch für alle Staatsbürgerinnen Ende 1918 ein bedeutender Schritt. Was aber nicht hieß, dass es bei den Wahlen in der Ersten Republik nicht doch Unterschiede zwischen Mann und Frau gab: Die Wahlkuverts, in denen die Stimmzettel steckten, hatten unterschiedliche Farben. Wann die Ungleichheit verschwand So wollten Regierung und Parlament allen Ernstes das Wahlverhalten einer für sie offensichtlich nicht kalkulierbaren Masse der Wählerschaft, der Frauen, erkunden. Diese Kuvert-Ungleichheit verschwand erst mit der Wiedererrichtung der Demokratie in der Zweiten Republik.