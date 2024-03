ichbindannmalweg: Der lange Weg zum Recht auf Urlaub

1910 – also noch in der k. u. k. Monarchie – verabschiedete der Reichsrat zehn Tage bis zwei Wochen bezahlten Erholungsurlaub. Das galt aber nur für Angestellte und war somit ein Privileg einer damals überschaubar kleinen Gruppe von Begünstigten.

Doch auch wenn der Urlaub ein Rechtsanspruch ist – einfach so den Arbeitsplatz verlassen, geht dann auch wieder nicht, der Chef oder die Chefin muss zustimmen. An diesem gegenseitigen Einvernehmen hat sich seit dem Mittelalter nichts geändert, da mussten Bedienstete bis hin zu adeligen Rittern ihren Herrscher um Erlaubnis bitten, wenn sie den Hof verlassen wollten.

Ein paar Jahrzehnte später wandelten sich Reisen dann schon in Richtung Vergnügen und ähnelte damit immer mehr dem heutigen Verständnis von Urlaub. Die Eisenbahn erlaubte es im 19. Jahrhundert nämlich, bequem und verhältnismäßig schnell zu reisen: Bürgertum wie Adel genossen Sommerfrische an Seen und in Bergen, so manche gönnten sich auch ein luxuriös verbrämtes Abenteuer und bestaunten vom Nildampfer aus Ägypten oder reisten an orientalische Destinationen.

Wann die Pauschalreise erfunden wurde

Der Orientexpress etwa verkehrte 1883 erstmals zwischen Paris und Konstantinopel, die Fahrt dauerte 81 Stunden. Urlaube, die aber für die Masse unleistbar blieben – der findige Brite Thomas Cook erkannte das und wurde Trendsetter der Pauschalreise: Er organisierte schon 1861 die erste Reise von Arbeitern nach Paris, Transfer, Verpflegung und Unterkunft waren – wie auch mehr als 150 Jahre noch gern gebucht – all inclusive.