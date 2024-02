Warum Demokratie keine Diktatur der Mehrheit ist

Die Welt steht am Beginn eines für die Zukunft der Demokratie entscheidenden Jahres. Wahlen in der EU, Österreich, Deutschland, Indien, Indonesien, den USA, die 2024 anstehen – um nur einige zu nennen – wären normalerweise Routineangelegenheiten. Doch viele dieser Demokratien befinden sich unter Druck, vielleicht sogar an einem Wendepunkt.

Heuer werden bei weltweit mehr als 70 Wahlen 3,5 Milliarden Menschen zu den Urnen gerufen – und bei Weitem nicht alle in stabilen Demokratien. Die Vorzeichen stehen höchst unterschiedlich. Besonders im Fokus sind die ewigen Rivalen USA und Russland. Im einen Land wurden Opposition und regimekritische Medien vom Langzeitpräsidenten Wladimir Putin längst ausgeschaltet. Im anderen fürchten Liberale genau das, sollte Trump wiedergewählt werden. Und wenn Indien im Mai gewählt hat, könnte es sein, dass der Hindu-Nationalismus erstarkt und die liberale Demokratie auch im bevölkerungsreichsten Land der Welt geschwächt worden ist.