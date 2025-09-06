Warum Palästina seit Jahrtausenden Schauplatz von Vertreibung ist

"Ich führte 27.290 Bewohner Samarias fort.“ Schon 722 v. Chr. prahlte Assyriens König Sargon II. auf einer Steintafel mit der Vertreibung der Israeliten: Ganze Völker verpflanzen, um Widerstand zu brechen und das Reich zu stabilisieren, war nicht Beiwerk, sondern Herrschaftstechnik.

Später handelten die Römer ähnlich. Nach dem jüdischen Aufstand von 70 n. Chr. zerstörten sie den Tempel und verschleppten Zehntausende. Ziel: Die widerspenstige Bevölkerung zerstreuen und Jerusalem zur römischen Kolonie machen.

Als dann 1099 die Kreuzritter Jerusalem eroberten, schildert der Chronist Ibn al-Qalānīsī, wie Juden in der Synagoge verbrannt wurden. Die Stadt sollte zur christlichen Pilgerhochburg werden. Dafür mussten die Juden weichen. Und die Muslime auch.

„Seit Jahrtausenden ist Vertreibung ein wesentliches Mittel der Machtausübung“, sagt der Historiker Hannes Leidinger. „Wie selbstverständlich wurden Gegner getötet oder versklavt und vertrieben. Das war schon in der Antike so. Man könnte sogar sagen, dass Palästina ein Idealtypus ist – ein Symbol für diese Vertreibungspolitik, weil es aus dieser Region sehr frühe und auch genaue Aufzeichnungen gibt.“

Es begann mit der Vertreibung der Israeliten im Jahr 722 v. Chr. und gipfelt jetzt in einem 38-seitigen Konzeptpapier aus dem Umfeld von Präsident Trump zur Zukunft des Gazastreifens, das eine Umsiedlung der Palästinenser vorsieht. Es wäre ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte von Flucht und Vertreibung (siehe unten), die bei Generationen von Arabern und Juden tiefe Wunden hinterlassen haben.