Sudans Gold: Ein Fluch der Geschichte, der bis heute Kriege schürt

Der Beweis liegt im Museo Egizio in Turin: ein ägyptischer Papyrus aus der Zeit um 1300 v. Chr. Er gilt als älteste nubische Minenkarte und zeigt, dass der Sudan schon für die alten Ägypter das Goldland war.

Gut 3.000 Jahre später wird hier wieder im großen Stil geschürft: Als Wanderarbeiter 2012 im Westen des Sudan auf eine Ader stießen, begann der neuzeitliche Goldrausch. Einige Sudanesen wurden tatsächlich reich, darunter Mohammed Hamdan Daglo, der die Mine 2017 mit seiner Rapid Support Force (RSF) einnahm. Heute ist der Warlord der Goldkönig des Sudan. Unter seinem Spitznamen Hemeti steht er im Zentrum der Gewalteskalation. Seine RSF steht der sudanesischen Armee und deren Anführer, Staatschef Abdelfatah al-Burhan, gegenüber. Beide ehemals verbündeten Generäle wollen an die Macht.

Ohne die Goldvorkommen wäre es undenkbar, dass sich in einem der ärmsten Länder der Welt zwei Armeen mit Zehntausenden Soldaten bekämpfen. Fest steht, dass schon zu Zeiten der Pharaonen in großem Stil Gold abgebaut und nach Ägypten exportiert wurde. Dort entstanden kunstvoller Schmuck, Statuen, vergoldete Möbel. Die Archäologin Julia Budka arbeitet seit Jahren im Sudan und weiß: „Das Gold hat schon Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung dazu geführt, dass Ägypten den Nordsudan immer wieder besetzt hat. Das heißt: Seit 6.000 Jahren dreht sich alles um das Gold, und das Land ist von ausländischen Mächten ausgebeutet worden.“

Hochkultur

Dabei sagen neueste Forschungen, dass das historische Nubien vergleichbar mit anderen Hochkulturen und eine der Wiegen der menschlichen Zivilisation sei. „Im Kolonialismus galt das Narrativ, dass die Afrikaner passiv auf ihren Bodenschätzen herumgesessen sind und warteten, dass eine tolle Zivilisation kommt“, sagt Budka. „Unsinn! Natürlich haben bereits die Nubier das Gold abgebaut. Die Kerma-Kultur war eine Hochkultur.“