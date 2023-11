Demokratiemonitor: Wunsch nach "starkem Führer" sinkt erstmals wieder

Vertrauen in Institutionen

Eine ähnliche Situation zeigt sich im Zusammenhang mit dem Vertrauen in die Institutionen. Dem Bundespräsidenten gegenüber hegen das derzeit 52 Prozent der Befragten, beim Parlament sind es 39 Prozent und bei der Bundesregierung 32 Prozent.

Diese Stabilisierung auf Ebene der Gesamtbevölkerung speist sich jedoch aus zwei einander entgegengesetzten Entwicklungen: Während das Vertrauen im mittleren und oberen Drittel angestiegen ist, ist es im unteren Drittel erneut gesunken.

Unteres Drittel fühlt sich nicht repräsentiert

Was steckt dahinter? Laut Studienautorin Martina Zandonella fühle sich gerade das untere Drittel von der Politik nicht repräsentiert - und dieses Gefühl der "fehlenden Repräsentation" habe einen starken Effekt auf das Vertrauen. "Das ist eine kontinuierliche Erfahrung, die Anfang der 1990er-Jahre begonnen haben dürfte", erklärt Zandonella.

Zudem sei ein beträchtlicher Teil mittlerweile der Meinung, es nütze nichts, sich an der Demokratie zu beteiligen - sprich: wählen zu gehen. In Hinblick auf die kommenden Wahlen (EU-Wahl im Frühsommer, Nationalratswahl im Herbst) eine alarmierende Entwicklung, sagt sie in Richtung der wahlwerbenden Parteien.