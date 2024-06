Vereintes Europa: Die Idee wurde nicht erst im 20. Jahrhundert geboren

All diese Pläne haben aber eine auffallende Gemeinsamkeit – sie waren Reaktionen "auf Bedrohung, die von außen kommt. Deshalb sollte sich Europa vereinigen", erläutert die Expertin. Etwa, um das Heilige Land aus den "Händen der Ungläubigen" (so Dubois) zurückzuerobern. Oder aber das von den Osmanen 1453 eroberte Byzanz , wie der böhmische König Georg Podiebrand befand.

Die Visionen blieben also bloß Utopien bis weit in das 20. Jahrhundert.

"Ob in einem König- oder Fürstentum oder später in Nationalstaaten – man wird kaum jemanden finden, der wirklich europäisch denkt. Jenes Land, aus dem der Visionär kommt, soll die Vormacht haben. Daran krankt der europäische Gedanke bis heute ."

Auch in einem weiteren Punkt gab es Parallelen : Kein "Europavisionär", wie Ziegerhofer sie nennt, kann seine Herkunft hintanstellen, also jenen Herrscher, dem er dient, oder jenen Staat, aus dem er kommt.

Das klare Ja zu Europa war auch der persönliche Triumph von Österreichs Außenminister Alois Mock (ÖVP) und EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer (SPÖ)). Das schwarz-rote Duo führte in seltener Einigkeit nicht nur die Beitrittsverhandlungen mit der EU, sondern stand auch an der Spitze der Kampagne für das "Ja" zum Beitritt.

Am 12. Juni 1994 votierten 66,6 Prozent der Wahlberechtigten in Österreich für den Beitritt zur EU.

Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bzw. der Wirtschaftsgemeinschaft.

Was war notwendig?

Doch schon während des Krieges sahen Widerstandskämpfer als einzigen Weg die Abgabe staatlicher Souveränität, etwa in den Bereichen Außen-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik. Winston Churchill sprach 1946 in seiner Züricher Rede an, was nötig war: "Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa."