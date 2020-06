Byzanz war Jahrhunderte lang Drehscheibe für Migration

Der Band "Migration Histories of the Medieval Afroeurasian Transition Zone. Aspects of mobility between Africa, Asia and Europe, 300-1500 C.E." ist in der Reihe "Studies in Global Migration History" bei Brill erschienen. Entstanden ist das Buchprojekt in dem von Wittgensteinpreisträgerin Claudia Rapp geleiteten FWF-Projekt "Moving Byzantium" an der ÖAW und der Universität Wien. Durch eine Förderung des FWF ist das Buch zum freien Download (open access) verfügbar: https://brill.com/view/title/55556