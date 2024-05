32 oder 41 Stunden? Der ewige Streit um die Arbeitszeit

Auch in vorkapitalistischen Zeiten sei das Arbeitstempo entspannt gewesen, schreibt die Soziologin Juliet B. Schor in ihrem Buch The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure: Bis zum 17. Jahrhundert wurde deutlich weniger gearbeitet als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Aufzeichnungen des englischen Bischofs James Pilkington belegen, dass der Arbeitstag um 1570 von Pausen geprägt war – für Frühstück, Mittagessen und Nachmittagsschlaf. Die jährliche Arbeitszeit: etwa 2.000 Stunden – kaum mehr als heute. Zahlreiche Feiertage machten es möglich.

In Europa erreichte die Arbeitszeit 1830 ihren Höhepunkt

Viele Feiertage fielen weg und die Jahresarbeitszeit stieg immer mehr an 17. Jh., Frankreich 10-Stunden-Tag Während der Regentschaft von König Ludwig XIV. dauerte der typische Arbeitstag bis zu zwölf Stunden, wobei zwei Stunden für das Mittagessen vorgesehen waren. 52 Sonntage, 90 Ruhetage und 38 Feiertage pro Jahr ergeben 185 Arbeitstage pro Jahr

Laut dem Ökonom James E. Thorold Rogers aus Oxford bestand der typische Arbeitstag aus maximal acht Stunden. Zur Erntezeit wurde länger gearbeitet, im Winter dafür kürzer. Sonntag war Ruhetag. Die Ökonomin Juliet Schor schätzt, dass Landwirte in der Zeit nach der Pest nicht mehr als 150 Tage im Jahr arbeiteten

Anthropologen vermuten, dass Jägerund Sammler nicht mehr als fünf Stunden am Tag gearbeitet haben. Allerdings dürften die Arbeitsstunden je nach Jahreszeit stark geschwankt haben

Das Konzept der Arbeitszeit im Gegensatz zur Freizeit ist in Folge der industriellen Revolution entstanden.

Erstmals wurden Arbeits- und Wohnort strikt getrennt. Weil die Bevölkerung zeitgleich stark wuchs, gab es ein Überangebot an Arbeitskräften. Folge: Dienstgeber diktierten die Bedingungen und verlängerten die Arbeitszeit, um das in die Maschinen investierte Kapital möglichst schnell zu amortisieren. Freizeit gab es nur am Sonntag, Urlaub gar nicht.

Erstmals gesetzlich geregelte Arbeitszeit

So war es auch in neun niederösterreichischen Baumwollspinnereien. 1843 litten die Frauen dort unter ihrem 16-Stunden-Arbeitstag berichtet der Arzt J. Kolz, der die Fabriken von Amts wegen überwachte. Wobei „überwachen“ übertrieben ist: Eine gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit gab es nicht. Erst Jahrzehnte später griff der Staat regulierend in die Arbeitsverhältnisse seiner Untertanen ein: Im Jahr 1885 wurden die Arbeitszeiten erstmals gesetzlich fixiert. Es ist der Auftakt einer langen Geschichte der Arbeitszeitverkürzung.

Als Folge war das 20. Jahrhundert von einem permanenten Aushandlungsprozess zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geprägt.

Aktuell werden – je nachdem, ob man Sozialdemokratie oder Industriellenvereinigung fragt – die Rufe nach 32- oder 41-Stunden-Wochen laut.

Beides überzogen? Möglich!

Wobei der britische Ökonom John Maynard Keynes schon 1930 prophezeit hatte, die Menschen würden im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Wir werden sehen.