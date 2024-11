Wann die Große Koalition gut funktioniert hat

Wer 1945 geboren wurde, hat 44 seiner 79 Lebensjahre in schwarz-roten Regierungen verbracht. Rückblick auf die langlebigste Regierungsform in Österreich, die jetzt in neuer Form zurückkehren könnte.