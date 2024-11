Regierungsverhandlungen: Der grobe Fahrplan steht fest

Immerhin der Ort war vorab bekannt: Im Palais Epstein, fußläufig beim Parlament gelegen, wollen Karl Nehammer und Andreas Babler mit ihren Teams heute verhandeln. Die Uhrzeit des Treffens? Man hielt sie geheim.

An den Verhandlerteams scheint sich nichts Wesentliches zu ändern: So wird auch Karoline Edtstadler mit am Tisch sitzen. Und das, obwohl die EU-Ministerin am Wochenende – für ihren eigenen Kanzler vom Zeitpunkt her durchaus überraschend – auf ein Amt in der nächsten Bundesregierung verzichtet hat.