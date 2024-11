Edtstadlers Abgang: "Eine selbstbewusste, ehrgeizige Frau ist nicht immer erwünscht"

Mit Kanzler und Parteichef Karl Nehammer gibt es ja schon seit Längerem Spannungen. Am deutlichsten hat sich dieser Konflikt im Sommer gezeigt, als Nehammer ihren Ministerkollegen Magnus Brunner als EU-Kommissar nominiert hat. Und nicht Edtstadler – amtierende Europaministerin, frühere Abgeordnete im EU-Parlament und Mitarbeiterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), die auch noch fließend Französisch spricht.

"Machtdemonstration"

In ihrem Umfeld sieht man das als „Strafe“ dafür, dass Edtstadler „zu pushy“, war und „nicht gespurt“ habe. Mit dieser „Machtdemonstration“, ist man sich sicher, habe sich der ÖVP-Chef selbst entlarvt: „Eine selbstbewusste, ehrgeizige Frau von Format ist nicht immer erwünscht.“ Verwiesen wird auf diejenigen, die in der Partei am Ruder seien: „Ja-Sager, Bauern- und andere Bündler, und alte Männer in grauen Anzügen.“

Hoffnungen, dass sie in einer neuen Regierung das Justizressort bekommen könnte, dürfte sich Edtstadler in dieser Gemengelage schon lange nicht mehr gemacht haben. Und auch

Gerüchte, Edtstadler könnte Nehammer an der Spitze ablösen, sind verstummt: Das Ergebnis der Nationalratswahl fiel für die Volkspartei weniger schlimm aus als befürchtet, zuletzt wurde Nehammer durch den Regierungsauftrag gestärkt.