ÖVP vor EU-Wahl: Wird Edtstadler dem Kanzler zu gefährlich?

Wie kam’s? Der umtriebigen Ministerin wird seit Längerem nachgesagt, sie könnte Nehammer beerben und an seiner Stelle als Kanzlerkandidatin in die Nationalratswahl gehen, wenn die EU-Wahl am Sonntag für die ÖVP ein Fiasko wird. Oder Magnus Brunner, der recht passable Vertrauenswerte genießt.

Weder Brunner noch Edtstadler haben sich je in diese Richtung geäußert – im Nehammer-Umfeld ist man aber alarmiert.

Dazu die Theorie: Dieses Umfeld könnte jetzt bestrebt sein, den Eindruck zu erzeugen, Nehammer sei als Spitzenkandidat der ÖVP alternativlos. So als gäbe es sonst niemanden, der den Job machen könnte. Brunner soll in die EU-Kommission weggelobt und Edtstadler parteipolitisch geschnitten werden.