Koalitionspoker um Kommissar-Posten

Entscheidet sich die Regierung nämlich vor der NR-Wahl, die Hahn-Nachfolge zu fixieren, so ist ihr zwar die Mehrheit sicher – wohl aber auch der Unmut der Opposition ( wie im Fall der Neubestellung der OeNB jüngst geschehen ). Eine Nominierung nach der Wahl wäre in jedem Fall zu spät. Denn die künftigen Kommissare müssen sich mehrere Wochen lang für das Hearing im EU-Parlament vorbereiten.

Kanzler Karl Nehammer will jedenfalls die EU-Wahl abwarten, wie er jüngst in einem KURIER-Interview sagt, um die Kräfteverhältnisse abzuwägen. Es handle sich um einen „Stufenprozess. Wenn man sich jetzt schon auf Personen festlegt, dann beschränkt man sich bei den infrage kommenden Ressorts.“

Lässt sich Österreich also zu lange Zeit, könnte die neue EU-Spitze den Entscheidungsspielraum von Kanzler und Vizekanzler schmälern. Dass der Job an ein ÖVP-Mitglied gehen wird, das ist ausgemachte Sache – zumindest laut „Sideletter“ der türkis-grünen Koalition.

Wie von Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler akkordiert, obliegt die Besetzung des EU-Kommissars – jedenfalls auf dem Papier – der Volkspartei. Den Grünen steht im Gegenzug die Nominierung eines Richters, einer Richterin am EuGH (Europäischen Gerichtshof) zu. Bekleidet wird das Amt derzeit vom renommierten Europarechtsexperten Andreas Kumin , dessen Mandat heuer ausläuft. ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg soll lange Zeit die erste Wahl für den vakanten Posten in der Kommission gewesen sein. Soll, denn laut KURIER-Informationen hat der Diplomat bereits abgewunken.

Trotz Nachfrage strebe Schallenberg, der in der Übergangsregierung von Brigitte Bierlein Außenminister und durch Sebastian Kurz’ Abgang Kurzzeit-Kanzler wurde, keinen Karriereschritt Richtung Brüssel an. Heißt es in Wien. In Brüssel selbst wird er in Diplomatenkreisen dennoch als möglicher Kandidat für die Kommission gehandelt.