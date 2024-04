Kocher will OeNB-Gouverneur werden: Kritik kommt nicht nur von der Opposition

Im KURIER-Interview am Sonntag wollte Arbeitsminister Martin Kocher auf die Frage, ob er an die Spitze der Nationalbank will, nur soviel sagen: "Ich habe schon so viele Gerüchte gehört: FMA, OeNB, Landeshauptmann, EU-Kommissar. Das sind alles ehrenvolle Gerüchte. Ich habe aber zugesichert, auf alle Fälle die Legislaturperiode bestmöglich beenden."