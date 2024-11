EU-Kommissar: Wie sich Magnus Brunner auf sein Hearing vorbereitet

Mit Mini-Kabinett unterwegs

Es gehe bei all den unterschiedlichen Interessen darum, in Vorbereitung auf das Hearing so viele Meinungen wie möglich zu hören, heißt es aus Brunners Umfeld zum KURIER. Gleichzeitig muss der künftige Kommissar inhaltlich absolut sattelfest sein. Brunner trifft sich zur Vorbereitung seit Wochen mit hochrangigen EU-Vertretern sowie Experten in Brüssel und Straßburg, mit Abgeordneten des Migrationsausschusses im EU-Parlament oder auch mit Experten aus dem Innen- und Verteidigungsministerium.

Ein kleines Übergangsteam, angeführt von Alexander Winterstein, begleitet ihn dabei. Winterstein, der bereits als Sprecher von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder der verstorbenen Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein fungierte, soll in Brüssel dann auch Brunners Büro leiten. Als designierter Kommissar hat Brunner zudem bereits Zugriff auf Experten seiner künftigen Verwaltung.

Dass er das erste Hearing besteht, ist laut Insidern alles andere als sicher. Die Befragung ist nicht mit der Prüfungssituation im Rahmen eines Studiums vergleichbar. Ob man besteht, hat nur am Rande mit der fachlichen Qualifikation zu tun. Bei den Hearings tragen die Fraktionen vor allem politische Machtkämpfe aus. Wie kann man sich das vorstellen?