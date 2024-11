Die VW-Story: Aufstieg und Fall einer Autoikone

Die Autogeschichte entwickelte sich daher in eine andere Richtung und war wie heute geprägt von weltpolitischen Ereignissen. Ein erschwingliches Alltagsauto, von den Nazis als „Volksauto“ gefordert, gelang mit dem VW Käfer, der sich perfekt für die Massenfertigung eignete. Für manch Autohistoriker gilt der Ingenieur Josef Ganz als Erfinder des Käfers. Ganz wurde jedoch als Jude verfolgt und flüchtete in die Schweiz.

Vertrauensverlust und Abstieg

Der Niedergang des Autoriesen lässt sich nicht trennen vom schmutzigsten Kapitel in der Geschichte des Unternehmens und in der Geschichte der deutschen Autoindustrie überhaupt – dem Dieselskandal, der im September 2015 in den USA aufflog. VW baute in seine Fahrzeuge eine Abschalteinrichtung – später „Schummelsoftware“ genannt – ein, mit der Abgastests ausgetrickst werden konnten. Am Prüfstand war das Auto dann weniger schmutzig als auf der Straße.