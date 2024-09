Wiener Linien: Normalbetrieb ab Mittwoch geplant

Nach dem Rückgang des Wasserpegels wurden in der Nacht auf Dienstag erste Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme der U-Bahn-Linien gestartet. Bei Sonnenschein ging es am Dienstag gegen 9:00 Uhr mit Aufräumarbeiten bei der derzeit gesperrten U4/U6-Station Längenfeldgasse los, wie die APA bei einem Lokalaugenschein beobachtete.

Die Wiener Linien rechnen trotz des Starkregens der vergangenen Tage mit einem regulären Betrieb aller U-Bahn- und Straßenbahnlinien am Mittwoch. "Der Plan ist, morgen im Laufe des Tages wieder mit dem kompletten Normalbetrieb zu starten", erklärte Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Die notwendigen Aufräumarbeiten dafür haben am Dienstagmorgen begonnen, Verzögerungen bei regulären Umbauarbeiten von Straßenbahnlinien und der U2-Stammstrecke werden derzeit nicht erwartet.

Begonnen wurde an den nicht wettergeschützten Abschnitten der U4. Mitarbeiter der Wiener Linien bauten dort die Dammbalken Stück für Stück wieder ab, die in den vergangenen Tagen einen Wassereintritt in den Tunnel in Fahrtrichtung Hütteldorf verhindern sollten. Die Einzelteile wurden anschließend über die Schienen und einen Kran abtransportiert.

Begehung der Strecke

Nach der Entfernung der Sicherheitsmaßnahmen soll eine Begehung der gesamten Strecke stattfinden, um Äste und andere angeschwemmte Objekte zu entfernen und die Infrastruktur zu kontrollieren. Bevor die Wiederinbetriebnahme möglich ist, soll ein Probezug eingesetzt werden, um die vollständige Funktionsfähigkeit der U-Bahn-Linien zu testen. Die Ersatzbusse und die erhöhte Frequenz der Straßenbahnen bleiben bis Mittwochvormittag unverändert, um auch am Mittwoch einen reibungslosen Ablauf des Frühverkehrs zu gewährleisten, so die Wiener Linien.

Die Auswirkungen auf laufende Umbauprojekte könnten erst in den kommenden Tagen final eingeschätzt werden. Stand jetzt sehe es aber den Umständen entsprechend gut aus, sagte Reinagl während der Aufräumarbeiten bei der Längenfeldgasse: "Bei den Straßenbahnbaustellen gab es in der Nacht einen Check. Derzeit erwarten wir keine Verzögerungen bei geplanten Inbetriebnahmen".